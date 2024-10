Almeno 1.500 tifosi potranno assistere all'apertura della nuova stagione della Chinese Super League (CSL) allo stadio Tianhe di Guangzhou, secondo quanto riportato dai media locali. La prima partita della stagione 2021 si giocherò presso lo stadio Tianhe di Guangzhou il 20 aprile, secondo quanto riportato venerdì dal programma sportivo di Guangdong Tv.

Il rapporto parla di "Almeno 1.500 tifosi potranno entrare nello stadio per assistere all'apertura".

La Csl deve ancora decidere le squadre per l'apertura della stagione. La prima fase della stagione 2021 si svolgerà a Guangzhou e Suzhou. Il formato per la seconda fase e quella finale sarà deciso in base al contenimento della pandemia di covid-19.