Dramma al mercatino di Natale in piazza a Oudenaarde, in Belgio, dove l’albero di Natale alto 20 metri che era stato allestito per le feste è caduto a causa del forte vento, provocando il decesso di una donna, morta schiacciata, e ferendone altre due, fortunatamente non in modo grave.

La vittima aveva 63 anni, originaria della cittadina fiamminga, si trovava in piazza proprio per visitare il mercatino di Natale, definitivamente chiuso a seguito del terribile incidente. Le due donne ferite hanno 38 e 42 anni.