Una bimba di 11 mesi si è avvicinata a un secchio per lavare pavimenti ed è caduta a capofitto in pochi centimetri d'acqua. Mariella, il nome della piccola, non è riuscita a far ribaltare il secchio ed è morta annegata.

La tragedia è successa a Creston nel Montana, in Usa, dove Kayla. «È rimasta sola per non più di quattro minuti» ha detto la zia della bimba, Brooke Schwab.

Nonostante gli sforzi dei paramedici per rianimarla, la bimba non ce l'ha fatta. Allo sceriffo Chuck Curry non è rimasto che catalogare la morte come «accidentale».

Mariella avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni. Mark e Kayla avevano risparmiato per mesi per organizzare una piccola festa ma adesso si ritrovano a dover affrontare le spese per il funerale. La famiglia non ha molti soldi ed è stata creata una pagina su “GoFundMe” per aiutarli economicamente: tra amici e sconosciuti per l'ultimo saluto a Mariella sono stati raccolti oltre 5mila dollari.

Foto tratta dalla pagina GoFundMe