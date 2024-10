Una donna, Suchana Seth, imprenditrice di successo e manager di una startup che si occupa di Intelligenza Artificiale, è stata arrestata con l’accusa di omicidio a seguito del ritrovamento del cadavere del figlioletto di 4 anni dentro la sua valigia.

La drammatica scoperta in India, dove la donna è stata bloccata dalla polizia mentre rientrava in taxi da un altro Stato. Come riporta TgCom 24, mentre gli agenti procedevano al controllo dei bagagli della donna, è stato ritrovato il cadavere del bimbo, morto probabilmente per soffocamento da oltre 36 ore.

Ancora sconosciuto il movente del delitto.