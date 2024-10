Hamyd Mourad, 18 anni, il più giovane dei tre terroristi che ieri hanno colpito la sede del giornale Charlie Hebdo a Parigi, si sarebbe consegnato alla polizia nella notte.

Rimangono due i ricercati per la strage di Parigi. La polizia già in serata aveva diffuso un appello rendendo pubbliche le foto dei sospettati. Oltre a Mourad, la polizia era sulle tracce dei due fratelli franco-algerini Said e Cherif Kouachi di 34 e 32 anni.

Nel pomeriggio le forze di polizia avevano fatto irruzione in un appartamento a Pantin, alle porte della capitale, dove è stata ritrovata l'auto utilizzata per la fuga. Non avendo trovato i killer, le indagini si sono spostate a Reims dove, nel quartiere Croix-Rouge, è scattato il blitz delle forze speciali francesi che ancora hanno mancato il bersaglio.

Il giovane Mourad sarebbe stato raggiunto invece a Charleville-Mézières, in Champagne-Ardenne.

I tre sarebbero stati rintracciati e identificati grazie a una carta d'identità lasciata a bordo della Citroen C3 utilizzata dai terroristi per la fuga dalla sede del giornale.

I fratelli Kouachi sarebbero piccoli delinquenti che avrebbero imboccato la strada dell'estremismo islamico. Il più piccolo, Cherif, era stato condannato a 3 anni nel 2008 per far parte di un gruppo che inviava combattenti in Iraq.