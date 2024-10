Dramma in Bulgaria dove almeno 46 persone, di cui 12 bambini, sono rimaste uccise in un incidente stradale. Il bus sul quale viaggiavano si è schiantato a una quarantina di chilometri a sud di Sofia. L'incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2, per ragioni ancora da chiarire.

Il mezzo si è ribaltato ma non è ancora chiaro se abbia preso fuoco prima o dopo. Sul bus, partito da Istanbul e diretto a Skopje, viaggiavano una cinquantina di persone, per la maggior parte albanesi.

Il premier ad interim bulgaro Stefan Yanev ha telefonato al primo ministro del Nord Macedonia, Zoran Zaev, informandolo dell'intenzione di recarsi sul luogo dell'incidente.