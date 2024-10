Gravissime ustioni sulle gambe e sul visto provocate da un terribile atto di bullismo. La vittima è un bambino di sei anni che ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Bridgeport Hospital, in Connecticut, negli Usa.

La maggior parte del corpo di Dominick Krankall, questo il nome del piccolo, è gonfio e fasciato dopo che ha subìto ustioni di secondo e terzo grado al viso e alle gambe. Non è in pericolo di vita, ma bisognerà capire come tornerà il suo volto.

L'aggressione, come riportato sui quotidiani statunitensi, è avvenuta domenica 25 aprile. Dominick stava giocando in cortile con gli altri bimbi che vivono nel quartiere. Poi un bullo lo ha chiamato e attirato dietro un angolo, pochi secondi dopo è tornato urlando “mamma, mi hanno dato fuoco”. I bulli hanno versato della benzina su una pallina da tennis per poi accenderla e lanciarla contro Dominick, quindi sono scappati.

La famiglia ora pretende giustizia e anche per questo ha deciso di rendere pubbliche le foto del bimbo in ospedale: “È straziante, è disgustoso. Vogliamo che queste foto siano viste ovunque in modo che tutti conoscano la storia di Dom e cosa ha dovuto passare”, ha detto la sorella Kayla Deegan.