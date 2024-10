Il nome della 29enne di origini sarde dispersa martedì scorso si trova ora nell’elenco delle vittime degli attentati di Bruxelles.

La conferma della morte è arrivata dalla polizia della città tedesca dove la giovane risiedeva.

Jennifer Scintu era nata e cresciuta in Germania. I suoi nonni sono di Ales, centro della provincia di Oristano, e aveva una casa al mare a Budoni.

Per il primo anno di matrimonio, lei e il marito Lars, ora ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, dovevano andare a New York. Dalla Germania erano atterrati a Bruxelles ed erano in fila davanti al banco check-in dell’American Airlines, dove c’è stata una delle due esplosioni.

