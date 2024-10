"Facciata notturna ma fa parte del mio lavoro la mia passione il mio sogno dunque la prendo con filosofia ! W la Bike !". E’ quanto scrive Vittorio Brumotti, lo spericolato inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”, sul social network Instagram. Al testo segue una foto in cui lo stesso Brumotti ha il volto tumefatto e sanguinate dopo una caduta con la bici da una scala.

Successivamente, l’inviato sul suo profilo inserisce un’altra foto e scrive:

“Sono come nuovo! 20 punti in bocca 6 sul naso e 4 sotto l’occhio e 25 giorni di stop! invece non posso e tra poco vado ad allenarmi! Biker si nasce!”