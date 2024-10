Brasile shock: "Una bomba per Papa Francesco"

RIO DE JANEIRO - L'assedio della folla e il sistema di sicurezza andato in tilt. Migliaia di brasiliani hanno assediato ieri la macchina del Papa a Rio de Janeiro per un errore commesso dalla sicurezza, che ha imboccato la strada sbagliata dopo il suo arrivo in Brasile per la Giornata mondiale della Gioventù. Stando a quanto riportato oggi da Sky News, il responsabile dei Trasporti di Rio, Carlos Osorio, ha ammesso che l'auto sulla quale viaggiava il Papa ha svoltato nella strada sbagliata, dopo aver lasciato l'aeroporto, trovandosi così imbottigliata tra autobus e taxi. Centinaia di persone si sono quindi precipitate verso la vettura, per raggiungere il Pontefice, che aveva abbassato il finestrino.

"Il suo Segretario ha avuto paura, ma il Papa è stato felice, ha anche voluto tenere il finestrino aperto!", ha raccontato il portavoce della Santa Sede, Padre Lombardi, che ha voluto sdrammatizzare la vicenda sottolineando come non ci siano "problemi per la sicurezza". "Il timore è che l'entusiasmo sia così tanto che sia difficile rispondere - ha aggiunto - ma non c'è paura né timore".

Chi forse ha avuto qualche preoccupazione in più sono state le guardie svizzere e la gendarmeria vaticana, che si sono schierati a protezione della vettura per evitare incidenti. Inoltre, un ordigno esplosivo di fattura artigianale è stato rinvenuto nel bagno del parcheggio del Santuario di Aparecida, dove Francesco si recherà in visita domani. Lo ha reso noto l'esercito brasiliano, che ha disinnescato la bomba, scoperta domenica scorsa. Un portavoce della polizia militare di San Paolo ha precisato alla France presse che l'esplosivo era "insignificante, di scarsa potenza" e che si trovava in un'area non interessata dalla visita dal Pontefice. Sono circa 5.000 gli agenti di sicurezza mobilitati per la visita di Papa Francesco ad Aparecida, nello Stato di San Paolo.

A bordo dell'aereo diretto in Brasile, Papa Bergoglio ieri ha detto: "Vado in Brasile per incontrare i giovani, non isolati, ma nel contesto sociale. Quando li isoliamo facciamo un'ingiustizia, togliendo loro l'appartenenza a una patria, una cultura, una famiglia". Poi un pensiero anche ai giornalisti: "Vi ringrazio e vi chiedo di aiutarmi - ha detto il Papa dopo aver salutato uno per uno i 70 giornalisti ch