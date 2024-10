Attraverso un post su twitter e un videomessaggio in lingua portoghese trasmesso dalla Tv brasiliana "Rete Globo", rilanciato anche dalla Radio Vaticana, Papa Francesco affida ai nuovi media i suoi auguri per il Mondiale di calcio che prende il via stasera a Rio De Janeiro.

"Lo sport è uno strumento - dice il Papa - per comunicare i valori che promuovono il bene della persona umana e aiutano a costruire una società più pacifica e fraterna. Pensiamo alla lealtà, alla perseveranza, all'amicizia, alla condivisione e alla solidarietà".

Il Pontefice, inoltre, indica tre lezioni della pratica sportiva, fondamentali in favore della pace: la necessità di "allenarsi", il "fair play" ed il rispetto degli avversari. Se per vincere è necessario allenarsi, "possiamo vedere, in questa pratica sportiva, una metafora della nostra vita".

"Nella vita è necessario lottare, allenarsi, impegnarsi per ottenere risultati importanti. Lo spirito sportivo ci rimanda in tal modo, un'immagine dei sacrifici necessari per crescere nelle virtù che costruiscono il carattere di una persona. Se per migliorare una persona è necessario un allenamento intenso e continuo - afferma il Pontefice - ancora più impegno dovrà essere investito per arrivare all'incontro e alla pace tra individui e tra i popoli 'migliorati'!". Importante anche il 'fair play' perché "il calcio può e deve essere una scuola per la formazione di una cultura dell'incontro, che porti armonia e pace tra i popoli". "Per vincere - dice ancora Papa Francesco - bisogna superare l'individualismo, l'egoismo, tutte le forme di razzismo, di intolleranza e di strumentalizzazione della persona umana”.