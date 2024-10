L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonar racconta di aver richiesto la cittadinanza italiana.

Bolsonaro parla da Orlando (Florida), e spiega al Corriere: "Sono italiano. Il mio nome è Bolsonaro, i miei nonni erano di Padova. In base alla vostra legge, sono italiano e con pochissima burocrazia avrei la piena cittadinanza".

L’ex presidente brasiliano, sconfitto nelle scorse settimane dall'avversario Lula alle elezioni presidenziali, per ora non ha fatto alcuna richiesta al nostro Paese e dal 30 dicembre si trova in Florida, dove ha fatto domanda per avere un visto turistico per sei mesi.