Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al test sul Covid-19. E' stato lui stesso a renderlo noto ieri, parlando in diretta a Tv Brasil dal Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia.

I casi in Brasile, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità brasiliano, sono quasi 1.700.000, mentre i decessi sfiorano quota 67mila. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100mila abitanti.

Oggi Bolsonaro ha dichiarato di sentirsi già meglio, e ha pubblicato un video in cui si cura con l'idrossiclorochina. In realtà avrebbe assunto il farmaco già da lunedì, ancora prima di avere conferma del suo contagio dai risultati del tampone, quando ha accusato i primi sintomi della malattia con febbre oltre i 38 gradi e saturazione in calo.

Ha inoltre dichiarato di essere fiducioso in una rapida guarigione, concludendo: “Sappiamo che oggi ci sono altri rimedi che possono aiutare a combattere il coronavirus. Sappiamo che nessuno di loro ha la sua efficacia scientificamente provata, ma io sono un'altra persona, per cui questa terapia sta funzionando. Quindi mi fido dell'idrossiclorochina”.