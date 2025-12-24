L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato il carcere ed è stato trasferito in ospedale, dove domani dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. È la prima uscita dall’istituto di detenzione dalla fine di novembre. La notizia è stata confermata all’Afp da una fonte della clinica privata Df Star di Brasilia.

Secondo quanto osservato dall’agenzia di stampa, l’arrivo di Bolsonaro è avvenuto sotto stretta sorveglianza: un convoglio di auto nere, scortato da motociclette, ha fatto ingresso direttamente nel garage della struttura sanitaria. Bolsonaro era già stato operato nello stesso ospedale lo scorso aprile.

Sul piano politico, intanto, la Camera dei deputati brasiliana ha approvato un disegno di legge che prevede una significativa riduzione della pena inflitta all’ex capo di Stato, condannato a settembre a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Se anche il ramo alto del Parlamento dovesse dare il via libera, la condanna verrebbe ridimensionata fino a poco più di due anni di detenzione, nello specifico circa due anni e quattro mesi. La proposta normativa includerebbe inoltre la concessione della libertà condizionale a circa cento sostenitori di Bolsonaro, arrestati in seguito all’assalto agli edifici governativi di Brasilia dell’8 gennaio 2023. La ridefinizione delle singole sentenze resterebbe comunque di competenza dell’autorità giudiziaria.