Si chiama Ilenia Oggiano la 35enne di Cagliari indiziata dell'omicidio di Teodolinda Capitani, l'anziana signora trovata morta questa mattina nella sua abitazione alla periferia di Bologna.

A chiamare i soccorsi sarebbe stata la stessa Oggiano, che lavorava come domestica nell'abitazione della vittima. La giovane cagliaritana, avrebbe riferito agli uomini del 118 di una discussione a seguito della quale la pensionata bolognese sarebbe caduta battendo la testa per terra.

La spiegazione non ha convinto gli inquirenti che, dopo aver interrogato per ore la domestica, hanno ottenuto la sua confessione. Ilenia Oggiano ha raccontato di aver colpito l'anziana alla gola con un coltello da cucina a seguito di una discussione scoppiata per questioni provate.

Gli inquirenti stanno ora valutando se si tratti di omicidio volontario o preterintenzionale.