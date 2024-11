Ha afferrato il coltello e compiuto una strage dopo essere stato bocciato all'esame per ottenere il diploma. Il tragico evento nella città di Yixing, provincia di Jiangsu, in Cina orientale, dove otto persone hanno perso la vita e altre 17 sono rimaste ferite a seguito del folle gesto compiuto da un ex studente 21enne all’interno di una scuola professionale.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’aggressore, che non era riuscito a ottenere il diploma, ha fatto irruzione nella scuola armato di coltello. Choc e incredulità per l’incidente avvenuto nelle scorse ore. Il responsabile è finito in manette.

Pochi giorni fa un'altro dramma aveva coinvolto il Paese, quando a Zhuhai 35 persone sono morte e 43 sono rimaste ferite dopo che un’auto si è fiondata contro un gruppo di persone.