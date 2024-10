La società biotecnologica tedesca BioNTech ha stimato di poter produrre "due miliardi di dosi" del suo vaccino anti-Covid entro il 2021 dopo la decisione dell'Ema di autorizzare la somministrazione di sei dosi per flaconcino anziché cinque. Un target, dunque, notevolmente superiore a quello precedente di 1,3 miliardi di dosi.

L'Ema ha dichiarato che AstraZeneca e l'Università di Oxford hanno presentato un'offerta formale per l'autorizzazione del loro vaccino contro il Covid e che la decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio.

"Buone notizie - sono le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter -. AstraZeneca ha presentato il dossier all'Agenzia europea del farmaco (Ema) per far autorizzare il suo vaccino in Ue. L'Ema valuterà la sicurezza e l'efficacia del vaccino. Una volta che il vaccino avrà ricevuto un parere scientifico positivo, lavoreremo a tutta velocità per autorizzare l'uso in Europa".