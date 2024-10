Nel 2023 è davvero impossibile immaginare che una bizzarra situazione non venga riportata nei social nei momenti a seguire. È proprio la situazione capitata sul volo dell’aereo della Southwest Airlines, partito da Baltimora, nello stato americano del Maryland, e diretto a Orlando, in Florida.

I FATTI - Un bambino ha pianto e urlato per tutto il volo e un uomo, anche lui passeggero, ha iniziato a urlare a sua volta trasformando il volo in un incubo per tutti i presenti. L’intento dell’uomo era quello di far smettere il bimbo, che comunque non ha interrotto i suoi lamenti per un momento. In evidente stato di esasperazione dal pianto del piccolo, il signore avrebbe iniziato ad inveire contro il personale della compagnia aerea con frasi come: “Ho pagato un biglietto per avere un fott*** volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmare il bambino”.

La clip virale, che immortala la situazione, ha una durata di tre minuti. In essa si assiste alla incredibile reazione del passeggero che continua ad aumentare il tono delle urla di pari passo con le urla del bambino. L’intervento degli assistenti di volo dell’aereo ha solo peggiorato le cose. "Avevo le cuffie e volevo dormire. Quella madre ha pagato un extra per far urlare il bimbo?" dice l’uomo nel video.

Una volta atterrando a Orlando, mentre i passeggeri erano intenti ad abbandonare l’aereo, il passeggero arrabbiato si sarebbe rifiutato di scendere. Le immagini raccontano inoltre che l'uomo è stato successivamente circondato dalla polizia all'aeroporto.