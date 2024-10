Alexander Zdanovich Yahno, chiamato anche Sasha, è scomparso ormai dallo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre 6 persone e 2 cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo, la nonna è stata rinvenuta morta, la barca è stata ritrovata, ma del bambino, l’unico ad indossare un giubbotto di salvataggio, la famiglia non ha più notizie. I fatti sono stati riportati dalla stessa mamma del piccolo sul proprio profilo Facebook.

L’Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari ha ricevuto la richiesta di divulgare il disperato appello di aiuto della giovane madre Anna tramite Cristina, un’amica di famiglia.

Proprio attraverso l’associazione, Sardegna Live è riuscita a mettersi in contatto con Anna che, come si può immaginare, è sotto shock e in questo momento l’unica cosa che vorrebbe è stringere Sasha tra le braccia.

Precisiamo ancora una volta che Alexander non è ancora stato ritrovato, ma si sono susseguite tantissime segnalazioni, non confermate o riguardanti bambini somiglianti al figlio, in particolare una che riguarda un bimbo molto simile a Sasha.

Buonasera Anna, quando ha visto Sasha l’ultima volta?

“Buonasera a tutta la redazione di Sardegna Live e grazie per l’attenzione e per l’aiuto. Ci siamo visti di persona pochi giorni prima dell'inizio della guerra. E il 4 marzo, giorno del suo compleanno, ci siamo visti in videochiamata. Purtroppo, poco tempo dopo, nella zona dove si trovavano è stata staccata la luce."

Il bambino, infatti, in quei giorni si trovava in un villaggio ospite della nonna purtroppo deceduta, mentre la mamma era a Kiev.

Quali sono i suoi ricordi dell’ultima volta che ha visto il suo bambino?

“Ho in mente le ultime parole che mi ha detto. Ogni volta che ci ripenso, mi si gela il cuore. Durante l'ultima conversazione che siamo riusciti ad avere il giorno prima della sua scomparsa, mi ha detto: ‘Mammina, ci vediamo presto, non appena smettono di sparare’”.

Si hanno notizie delle persone che al momento della fuga erano assieme a Sasha?

“L'11 mattina hanno trovato il corpo della nonna di Sasha, che si chiama Zoya, e nella barca rovesciata è stato ritrovato il corpo di un'altra donna, Elena. Altre 6 persone, tra cui Sasha, sono considerate disperse”.

Tante le ipotesi e poche le certezze sul dove e con chi potrebbe essere Sasha in questo momento. Di sicuro la disperazione e la forte speranza di Anna meritano tutto l’aiuto e l’attenzione possibili. Ecco perché Sardegna Live vuole dare il proprio contributo a divulgare l’appello di aiuto.

Ricordiamo quindi che il bambino scomparso ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Alto circa 110 centimetri, ha gli occhi marroni, i capelli castani e un taglio a caschetto.

Chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr contatti i numeri elencati qui sotto tramite WhatsApp o Viber:

- Anna la mamma di Alexandr (Sasha) – La signora Anna non parla italiano: +𝟑𝟖𝟎𝟔𝟑𝟕𝟎𝟑𝟒𝟕𝟕𝟕 -numerazione ucraina;

- Cristina (amica di famiglia) - la signora Cristina parla italiano: +𝟏𝟗𝟐𝟗𝟖𝟒𝟐𝟐𝟓𝟔𝟎 -numerazione USA - 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐤𝐮𝐤𝐮𝐲𝐚𝐧𝟏𝟐𝟑@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦;

- La Redazione di Sardegna Live via mail: redazione@sardegnalive.net