A un bimbo di 11 anni è appena stata diagnosticata la leucemia e dovrà sottoporsi a cicli di chemioterapia con conseguente perdita dei capelli. Il suo migliore amico ha deciso di non lasciarlo solo e ha convinto tutti i compagni di classe a rasarsi i capelli per mostrare la loro vicinanza.

La bella storia di amicizia e solidarietà arriva da Madrid. Il bimbo prima di iniziare la terapia ha voluto tagliare i capelli che tanto sarebbero caduti con la chemio. Ad attenderlo nel salone l’11enne ha trovato il suo migliore amico e anche gli altri compagnia di classe. «Vogliamo che non si senta solo, anche noi vogliamo tagliarci i capelli, per dimostrargli che non succede nulla a non averli», hanno detto i bambini.