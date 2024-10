Hanno visto il loro amico annaspare nell’acqua e in sette si sono tuffati per provare a salvarlo. Ma il fiume Fu, che taglia Chongqing, in Cina, li ha trascinati tutti via. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati dopo ore dai sommozzatori.

La tragedia è avvenuta domenica sulle rive del fiume. Alcuni amici, che frequentavano la stessa scuola elementare, erano intenti a giocare sulle rive quando uno di loro è caduto in acqua. La profondità del fiume va dai 2 ai 15 metri e la corrente non ha lasciato scampo ai piccoli.

Oltre 200 soccorritori sono intervenuti per recuperare le vittime. Sette corpi sono stati recuperati alle 6.30 del mattino successivo, l’ultimo alle 7.30. Si tratterebbe di sette femmine e un maschietto.