Una bambina di 5 anni è stata trovata morta dentro un sacco della spazzatura in un appartamento a Rambervillers, in Francia. Secondo quanto riporta Leggo, pare che la piccola, di origini romene, stesse giocando per strada quando se ne sono perse le tracce. Poi alle 16,30 la bambina è stata ritrovata senza vita. Per l’omicidio è stato fermato un 16enne già noto alle forze dell’ordine, che ha lanciato l’allarme e ha contattato la polizia alle ore 15.

Non è chiaro, come riporta Leggo, il legame tra l'adolescente arrestato e la giovanissima vittima e indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e le cause della morte. Alcuni video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Secondo il primo cittadino di Rambervillers, il ragazzo fermato era già "noto alla polizia municipale e certamente alla gendarmeria per fatti legati ad abusi sessuali" su minori e soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Sarebbe uscito da un istituto specializzato solo qualche settimana fa.