Una bimba di cinque anni è stata uccisa in un parco a Berlino. La piccola è stata trovata in fin di vita martedì sera ed è morta poco dopo in ospedale.

Il sospetto è quello di omicidio, e gli agenti di polizia hanno arrestato un 19enne. La bimba era scomparsa nel pomeriggio del ritrovamento, in un parco non troppo distante da quello in cui è stato rinvenuto il corpo.

Sono ancora oscuri i contorni della vicenda alle autorità, che indagano sull'accaduto e interrogano il giovane arrestato.