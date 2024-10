Bimba di un anno sbranata dal pitbull di famiglia. La piccola Scarlett Pereira, di 15 mesi, è stata aggredita mortalmente dal pitbull dei nonni mentre era nel giardino di casa a East Providence, nel Rhode Island (Usa).

La vittima era andata a pranzo con i genitori dai nonni, quando la mamma, poco prima che si mettessero a tavola, l'ha messa seduta in terra sul prato. A quel punto il cane di famiglia si è avventato su di lei fino ad ucciderla. Immediato l'intervento dei parenti che hanno chiamato la polizia. Il cane ha mollato la presa solo dopo essere essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da uno degli agenti.

Nulla da fare per la piccola Scarlett, diverse lesioni alle braccia anche per due familiari che hanno provato a salvarla. I proprietari hanno garantito che il cane non aveva mai dato segni di aggressività in passato.