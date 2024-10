Quando i bimbi compiono gli anni, solitamente si regalano loro giocattoli o vestiti, ma sempre più spesso, soprattutto dai parenti più stretti, capita che i festeggiati ricevano soldi anche se ovviamente troppo piccoli per poterne disporre nell’immediato.

I genitori, in questo caso, li conservano per quando i figli saranno più grandi, oppure li utilizzano subito per comprare loro qualcosa di utile. Meno spesso capita che siano proprio i genitori a chiedere in regalo del denaro. Come riportano Il Mattino e Leggo, recentemente è stata protagonista di un caso del genere una mamma che ha chiesto un consiglio sui social.

La donna, che ha voluto rimanere anonima, ha spiegato il suo punto di vista in un gruppo Facebook riservato ai genitori. “La mia bambina di quattro anni - ha scritto- ne compirà presto cinque e stiamo organizzando una festa di compleanno per lei. È giusto fare presente nell'invito che preferiremmo contributi in denaro piuttosto che regali? L'intenzione è quella di fare una raccolta e poi convincerla a comprare un regalo a sua scelta. Viviamo in una casa con due camere da letto, quindi non abbiamo molto spazio per un'enorme quantità di giocattoli”.

La mamma ha chiesto quindi consiglio agli altri genitori per sapere se anche loro avrebbero fatto la medesima cosa e, nel caso, come poter formulare la richiesta per non apparire scortese. La maggior parte delle risposte faceva intendere di non condividere affatto la volontà della mamma.

“Personalmente penso sia un po' maleducato e se chiedi denaro contante potresti mettere a disagio le persone”, ha risposto una mamma, “Davvero maleducato. Inoltre, i bambini adorano fare shopping per i loro amici. Se non hai spazio per molti giocattoli, invita semplicemente un gruppo più piccolo di persone”, ha scritto un altro utente, “Non l’ho mai visto fare per i complianni, solo per matrimoni”, si legge in un altro commento.