E’ già diventato virale il video del presidente Usa, Joe Biden, scivolato per ben tre volte di seguito sulla scaletta dell’Air Force One in partenza per Atlanta. Una volta rialzatosi, Biden si è strofinato un ginocchio ed è saluto fino all'ingresso del velivolo, da cui si voltato per salutare i presenti a terra. Per il presidente statunitense non deve essere stata di buon auspicio la frase pronunciata da Vladimir Putin, "gli auguro buona salute".