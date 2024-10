Joe Biden, oggi presente a Varsavia, ha rivolto un’affermazione tagliente proprio al leader del Cremlino: “Per l'amor di Dio, quest'uomo non può restare al potere”.

Mosca ha impiegato solo qualche minuto a ribattere: "Non è qualcosa che decide Biden. È solo una scelta dei cittadini della Federazione Russa" ha replicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Un ulteriore pericoloso innalzamento della tensione tra Mosca e Washington, in una giornata in cui Biden aveva già definito il presidente russo "un macellaio", e anche in quel caso Mosca aveva replicato immediatamente: "I nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti".