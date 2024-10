Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è riuscito a trattenere le lacrime parlando in diretta alla nazione degli "eroi morti a Kabul per una missione altruista". 

Joe Biden non trattiene le lacrime parlando in diretta alla nazione degli "eroi morti a Kabul per una missione altruista". "Non dimenticheremo - dice rivolto agli attentatori che hanno colpito ieri a Kabul -, vi prenderemo e ve la faremo pagare".

"L'America non si farà intimidire, l'evacuazione va avanti e siamo pronti a inviare altre truppe se sarà necessario". Per il presidente americano sono le ore più difficili e drammatiche: almeno 12 i soldati americani uccisi da un attentato kamikaze mentre lavoravano all'evacuazione di migliaia di persone. Sono ancora mille gli americani da portare via per il Pentagono.

La Casa Bianca, nel frattempo, è sempre più assediata da feroci polemiche e tra i repubblicani cresce il fronte di chi invoca l'impeachment o le dimissioni immediate del presidente. Tra questi ultimi Donald Trump: "Non dovrebbe essere un grosso problema dal momento che non è stato eletto legittimamente", afferma l'ex presidente.