Gli Usa sono pronti a competere con la Cina ma non vogliono un conflitto. E' la linea dettata dal presidente americano Joe Biden, in una intervista a Cbs in cui sostiene però che nel presidente cinese Xi Jinping "non c'è un briciolo di democrazia".

Biden conferma di non aver ancora avuto alcun colloquio telefonico con il leader cinese, che conobbe quando era vicepresidente. "Lo conosco molto bene, ho avuto con lui 24, 25 ore di incontri privati e ho viaggiato con lui per migliaia di chilometri".

"E' molto intelligente, ma è troppo duro. Non ha un briciolo di democrazia in lui, e non lo dico come una critica, è la realtà". Biden ha spiegato che non affronterà i problemi con la Cina come ha fatto Donald Trump.