Silvio Berlusconi vuole candidarsi alle prossime elezioni europee. Intervenendo telefonicamente a un'iniziativa del partito a Montecatini "Sarò felice di essere in campo nelle 5 circoscrizioni che sempre mi hanno dato tra i 600 ed i 700.000 voti ciascuna. Spero di poter avere velocemente una risposta dalla Corte europea", ha detto il leader di Forza Italia.

“Si voterà tra un anno, un anno e mezzo al più tardi. C’è tempo per arrivare ad organizzare un sufficiente numero di club per il contatto ed il convincimento degli indecisi”, ha continuato il Cavaliere.

Felice di una candidatura di Berlusconi è l'ex direttore del Tg4, Giovanni Toti: "Certo che si candida. Berlusconi ha guidato Forza Italia in tutte le elezioni. Ritengo che lo farà anche questa volta".

Per quanto riguarda le vicende giudiziarie, Berlusconi ha spiegato: "Attendo la decisione del 10 aprile, e cioè di sapere se dovrò andare in carcere, ai domiciliari o ai servizi sociali". Quest'ultima eventualità, però, secondo il Cavaliere è la soluzione "più ridicola per una persona della mia età, una persona di stato, di sport e d’impresa: è ridicolo, sia per me sia per l’Italia, riabilitarla attraverso l’assistenza sociale".