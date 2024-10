Francesca Pascale ha fatto le valigie e ha lasciato Arcore.

Ad affermarlo è stato il conduttore del programma radiofonico “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani, che in diretta ha comunicato: “Da fonti che ritengo certe ho appreso una notizia clamorosa: Francesca Pascale ha abbandonato Arcore ieri mattina (martedì scorso). La Pascale non ha lasciato Arcore per andare a fare un viaggio, ma ha abbandonato Arcore nel senso letterale del termine. Non si sa se temporaneamente o per sempre, ma c’è stata una rottura vera, una crisi tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, il che ha portato la ragazza napoletana ad allontanarsi in modo traumatico dalla residenza del Cavaliere. C’è stato un litigio tra i due a causa soprattutto della recente esposizione mediatica di Francesca".

Quindi alla base della presunta rottura ci sarebbe l’eccessiva esposizione della napoletana, mentre Berlusconi vorrebbe una compagna che faccia vita tranquilla, fuori dalla politica.