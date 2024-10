Il procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha dato il via libera alla richiesta degli avvocati dell’ex premier riguardo all’affidamento in prova ai servizi sociali, come pena alternativa al carcere, a Silvio Berlusconi.

La decisione, però, spetta ora al tribunale di sorveglianza che dovrà valutare l’ammissibilità della richiesta degli avvocati dell’ex Cavaliere.

Ricordiamo che Berlusconi lo scorso agosto era stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per frode fiscale nel processo sui diritti tv Mediaset.