"Mi auguro che tutti all'interno del movimento politico ben comprendano la gravità del momento, la crisi di fiducia che investe la politica e l'esigenza di rinnovarci. Uno sforzo che dobbiamo affrontare tutti insieme mettendo da parte interessi personali, ambizioni individuali e la difesa di rendite di posizione".

Parole di Silvio Berlusconi in una nota diffusa prima dell'inizio del vertice summit aziende-famiglia ad Arcore.

"Voglio rassicurare tutti i nostri militanti ed elettori – ha continuato il leader di Forza Italia - che anche in queste ore stiamo lavorando alla elaborazione del programma per le elezioni europee, alla composizione delle liste per le stesse e alla definizione degli organismi dirigenti di Forza Italia. Come sempre tutte le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno dettate solo ed esclusivamente dall'esigenza di rappresentare al meglio i moderati, in Italia e in Europa".