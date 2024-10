Il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è stato condannato a 4 mesi di carcere e al pagamento di 100 euro di multa per la violazione dei sigilli alla Baita Clarea durante la manifestazione No Tav.

Questa la decisione del giudice monocratico Elena Rocci di Torino.

L’episodio era accaduto il 5 dicembre del 2010, giorno in cui Grillo con Alberto Perino (carismatico leader del Movimento a cui è stata inflitta la stessa pena) e un gruppo di manifestanti fece irruzione nella piccola baita costruita abusivamente come simbolo della protesta per la Torino-Lione e poi sigillata, per ordine della procura.