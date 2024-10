Durante un’intervista, il governatore di Beirut Marwan Abboud non ce l’ha fatta ed è scoppiato in lacrime. La sua città è stata devastata. Oltre 4.000 i feriti, più di cento morti, circa 100 persone risultano disperse.

"E' un disastro per il Libano, non sappiamo come ne usciremo. Prima potevamo a malapena sopravvivere e ora abbiamo questo disastro", ha detto il governatore

Fonte video: corriere.it

