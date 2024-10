E' giallo sul decesso di una giovane di Portoscuso a Barcellona. Silvia Floris, 32 anni, sarebbe stata trovata senza vita nel letto di casa dal compagno con cui condivide l'appartamento nel capoluogo catalano.

L’autopsia in programma per le prossime ora dovrà stabilire le cause della morte. I parenti della ragazza sono da ieri in Spagna.

"Stiamo aspettando l’autopsia – racconta la sorella della vittima, Daniela, all'Unione Sarda – non sappiamo ancora niente. Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Vogliamo capire cosa è successo".

"Sono qui insieme ai miei genitori. Aspettiamo risposte che facciano chiarezza su quanto accaduto. Per il momento non possiamo dire altro".