"Barbie Botox", conosciuto negli Stati Uniti anche come Traptox, è un intervento che prevede l'iniezione di 40 dosi della neurotossina botulinica in ciascun trapezio e inizialmente è stato ideato per rilassare i muscoli sovraffaticati al fine di alleviare emicranie e tensioni al collo.

Isabelle Lux, influencer 32enne originaria di Palm Beach, in Florida (Usa), si è sottoposta al trattamento estetico che ora, a seguito del grande successo del film "Barbie", diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie, comincia a essere utilizzata in modo non ufficiale per ridurre le dimensioni delle spalle e allungare il collo e assomigliare così alla bambola.

L'operazione ha guadagnato molta popolarità soprattutto attraverso i social media, in particolare TikTok.