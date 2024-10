E' rimasta incastrata in un tapis roulant del sistema di camminamento rapido all'aeroporto Don Mueang di Bangkok e ha dovuto subire l'amputazione di una gamba per essere liberata dall'ingranaggio: una donna thailandese di 57 anni, turista , ha perso l' arto sinistro dopo essere stata trascinata nello spazio laterale della scala mobile.

La Polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.

La 57enne si trovava al terminal 2 dell'aeroporto al momento del fatto e, come riporta il Daily Mail, il macchinario “ le ha strappato il muscolo, il tendine e l'osso ”.

Subito sono intervenuti i soccorsi, che però non hanno potuto fare niente per salvare la gamba della donna, perché a nulla sono valsi i tentativi di azionare il pulsante di emergenza per bloccare la scala mobile ei medici sono stati costretti ad amputare l'arto sopra il ginocchio.