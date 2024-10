È stato ritrovato nudo, disidratato, ma ancora vivo il bambino di 8 anni, disabile, scomparso da una settimana dalla città di Oldendurg, in Germania. L’ultima volta che era stato visto era il 17 giugno, quando il bambino si trovava nel giardino di casa.

La polizia tedesca aveva setacciato la zona, ma ogni tentativo era risultato inutile fino a quando un pedone ha sentito dei deboli lamenti provenienti da un tombino, a circa 300 metri dalla casa del bambino.

I soccorritori lo hanno tratto all'interno della fogna in salvo senza ferite gravi, ma in lieve stato di ipotermia. Come riportato dalle testate locali, le forze dell'ordine ritengono che il bambino possa essersi arrampicato volontariamente in un tubo di drenaggio vicino a casa, per poi perdere l'orientamento all'interno dei cunicoli delle fognature. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per i controlli.