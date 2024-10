Una coppia è stata multata perché durante un pranzo al ristorante i figli avrebbero disturbato gli altri clienti con comportamenti indisciplinati. L’accaduto, riportato da TgCom24 e da altre testate italiane, in Georgia.

A raccontare la vicenda sono stati proprio i genitori, pubblicando online una recensione negativa sul locale: “Il proprietario è uscito e mi ha detto che avrebbe aggiunto 50 dollari al mio conto a causa del comportamento dei miei figli - ha scritto l'uomo -. I miei figli hanno guardato un tablet finché non è arrivato il cibo, hanno mangiato il loro cibo e mia moglie li ha portati fuori mentre io aspettavo e pagavo il conto.”

A stupire la coppia è stato proprio il fatto che proprio quel giorno i bambini si sarebbero comportati educatamente: “I bambini si comportavano così bene - hanno spiegato -. Ho anche commentato a metà pasto 'non posso credere quanto si stiano comportando bene”.

Poi la mazzata con l’arrivo del conto: “Supplemento per adulti - si legge -. Per gli adulti che non possono essere genitori. Sii rispettoso verso il personale, la proprietà e te stesso. Nessun rispetto, nessun servizio”.

Quindi una multa da 50 euro per il disturbo arrecato agli altri clienti del ristorante, anziché i complimenti che i genitori si sarebbero aspettati per il comportamento dei bambini.