Una bambina di 10 anni è morta dopo essere stata sbranata dal pitbull di famiglia.

La terribile vicenda è avvenuta durante il pomeriggio di venerdì 1° novembre in Inghilterra, nel North Yorkshire, sotto gli occhi disperati della madre della piccola e dei vicini di casa, immediatamente usciti per aiutare dopo aver sentito le urla. I soccorsi sono arrivati subito dopo, ma ormai la bambina era già morta; il cane è stato isolato in attesa delle autorità, poi portato in un canile dove varrà soppresso.

Secondo quanto riportato dai testimoni, si trattava di un cane dolcissimo che era molto legato alla famiglia, in particolare proprio alla bambina, quindi non è chiaro cosa abbia fatto scattare l’aggressione improvvisa.