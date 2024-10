Nel mondo

A Washington, una bambina di 9 anni, Kamryn Renfro, è stata sospesa da scuola perché si è rasata i capelli per sostenere un suo amico, Delaney Clements, 12 anni, malato di cancro. Per l'istituto la piccola ha violato le regole dell'abbigliamento e per questo è stata sospesa dalle lezioni.