Terribile incidente attorno all’1:30 (ora 6:30 italiana) a Baltimora, nel Maryland, dove una nave portacontainer ha urtato uno dei piloni del ponte Key Brudge facendolo crollare e causando la caduta di veicoli e persone nel fiume Patapsco.

Il ponte collassato era lungo 1,6 miglia, equivalente di 2,5 chilometri. Al momento i soccorritori, come riporta Repubblica, starebbero cercando 7 persone disperse.

Come fanno sapere le forze dell'ordine locali, non è ancora chiaro cosa abbia causato l’urto, probabilmente lo schianto tra due imbarcazioni, ma saranno le indagini a chiarire le cause del gravissimo incidente.