Grazie a un colpo di tosse si è salvato. E' accaduto a Cape Cod, in Massachusetts, a un subacqueo professionista pescatore di aragoste, di 56 anni, che all’improvviso è stato inghiottito da una balenottera azzurra. Trenta/quaranta secondi dopo, lo ha però sputato, e l’uomo se l’è cavata con appena un ginocchio lussato.

"All'improvviso ho sentito una spinta e un secondo dopo era tutto nero: ero interamente all'interno della balena. Ho pensato che sarei morto", racconta Michael Packard che, agitandosi all'interno del mammifero lo ha infastidito a tal punto che la balena ha tossito e lui è riuscito a salvarsi.

"All'inizio avevo temuto di essere stato attaccato da uno squalo. Poi mi sono reso conto che non c'erano denti e di essere nella bocca di una balena. Ho iniziato a scuotere la testa e a muovermi e sono stato lanciato in aria atterrando in acqua. Ero libero. Non ci potevo credere. . . Sono qui per raccontarlo", ha detto.