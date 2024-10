I clienti delle baby squillo dei Parioli cercano un accordo con i pubblici ministeri per evitare il clamore mediatico del processo.

Le strade segnate dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal sostituto Cristiana Macchiusi per chi è incensurato sono: cinque mesi e dieci giorni, in alternativa 40 mila euro di pena pecuniaria sostitutiva oppure la libertà controllata.

Ma non potrà valere per tutti. Come spiega, infatti, sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la linea della Procura sembra voler escludere chi frequentava abitualmente quella casa.

Per quanto riguarda Mauro Floriani, il marito dell’onorevole Alessandra Mussolini che ha ammesso i rapporti con una delle due baby squillo di 14 e 15 anni, ma pensava ne avesse 19, bisognerà attendere ciò che farà: se anche lui cercherà di scendere a patti con l’accusa.

Patteggiare la pena con i giudici per uscire dall’inchiesta il prima possibile è la strada intrapresa già da molti clienti e tanti altri sicuramente ne faranno richiesta.