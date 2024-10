“Cosa posso dire? Sono distrutta”. Risponde in questo modo al quotidiano Il Messaggero Alessandra Mussolini, sconvolta per quanto sta accadendo nella sua vita. Il marito, Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme gialle e oggi Capo di Ferrovie dello Stato Logistica spa, è stato iscritto sull’elenco degli indagati con l’ipotesi di prostituzione minorile.

“Dal giorno in cui Floriani è finito nell'inchiesta sulle baby squillo, il matrimonio è andato in frantumi. Da più di una settimana lui ha dovuto fare i bagagli, e ha preso un appartamento non molto lontano da quello della famiglia - scrive Il Messaggero -. Alessandra, invece, ha trovato protezione dalla mamma, Maria Scicolone, dove si è trasferita non appena la notizia è diventata pubblica. Con lei ha portato anche i tre figli, Caterina, Clarissa e Romano, suo principale pensiero in questi giorni di sofferenza”.

“Devo pensare a loro, devo proteggerli”, ha detto alle poche persone che sono riuscite a parlarle.

Intanto Mauro Floriani, suo fidanzato dai tempi della scuola e poi marito, Si difende di fronte ai magistrati di Roma: "E' vero sono stato con lei un paio di volte, ma certamente non immaginavo avesse 15 anni. Pensavo ne avesse 19". ?Floriani potrebbe rischiare fino a 4 anni di carcere.