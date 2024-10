"La giustizia in Italia non è uguale per tutti", secondo Barbara Palombelli.

Dalle pagine de Il foglio, la conduttrice di Forum, riflette sullo scandalo delle baby squillo e dice: "Se ti chiami Elkann, Berlusconi, Marrazzo o Floriani si fa tutto più complicato. E' una lotteria. Se qualcuno ti vede, ti fotografa o fa la spia, sei spacciato. Se invece sei un anonimo frequentatore di orrori metropolitani, la fai franca per tutta la vita".

Secondo la Palombelli "il povero Floriani" non è che una vittima del sistema Italia: "La prostituzione è la cartina al tornasole di un paese che non ha leggi uguali per tutti, che reprime i reati caso per caso, che perdona e condanna a singhiozzo".

Infine, la conduttrice di Forum si domanda se si può andare con una ragazzetta più giovane e la sua risposta è: "Sì, se vai sulle tangenziali fuori Milano o fuori Roma (da quelle parti non ho mai visto chiedere documenti a schiavette dell'est che si consumano nel freddo e sotto la pioggia), no se rispondi a un annuncio su internet e sei nel mucchio sbagliato".

