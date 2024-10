In esclusiva per il settimanale "Chi" ha pubblicato delle foto che mostrano la senatrice Alessandra Mussolini in giro con il marito.

La senatrice avrà perdonato il marito, Mauro Floriani, ex ufficiale della Guardia di Finanza, accusato di prostituzione minorile per aver avuto rapporti a pagamento con due minorenni? Opuure marito e moglie hanno trascorso il weekend insieme per amore dei figli?

Le foto pubblicate dal settimanale ritraggono, dunque, la Mussolini nel fine settimana insieme al marito. I due, in apparenza sereni, sabato scorso hanno assistito insieme alla partita di calcio del figli e poi domenica hanno accompagnato la figlia maggiore in chiesa, dove hanno seguito la messa nella parrocchia di Sant'Ippolito.

Sempre su “Chi” parla la mamma della Mussolini, Maria Scicolone:

Quello che è successo a mia figlia Alessandra? Sono le tempeste della vita. Ma Alessandra è forte e ce la farà".