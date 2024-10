Greta Thunberg è stata ritratta di spalle (riconoscibile dalle trecce) nuda, tenuta per i capelli da un uomo che la sta violentando. La scena è stata riprodotta su un adesivo che la società X-Site, che si occupa di estrazioni di petrolio, ha distribuito ai dipendenti.

L’immagine ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo indignando gli utenti web. La società ha voluto fare una vera e propria campagna denigratoria nei confronti della diciassettenne svedese leader del movimento globale Fridays for Future che si batte contro l'inquinamento e l'utilizzo di fonti di energia non rinnovabili.

Il fatto è stato denunciato da Michelle Narang, una donna che lavora nel campo delle estrazioni di petrolio ma che non è rimasta indifferente davanti all'evocazione dello stupro di una minorenne. Narang ha quindi chiamato il direttore generale di X-Site, Doug Sparrow, chiedendogli se sapeva che gli adesivi diffusi potevano rappresentare un incitamento alla violenza.