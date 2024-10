“Lo aspetta una struttura per anziani disabili. Lì Silvio Berlusconi potrebbe espiare la sua pena, i nove mesi effettivi dedicati ai servizi socialmente utili”. E’ la notizia data in esclusiva dal quotidiano l’Avvenire.

A proporre questa soluzione, infatti, è l’Ufficio esecuzione penale esterna.

Il lavoro non sarebbe tra i più faticosi visto che lo impegnerebbe un solo giorno alla settimana, di mattina o di pomeriggio a scelta.

“L'esecuzione di questa pena – si legge sull’Avvenire - è in grado di assicurare "il recupero del condannato e di evitare recidive". Per questo ancora devono essere state escluse altre comunità, come quelle dei tossicodipendenti e pregiudicati, che solitamente non potrà avvicinare. Né quelle per il recupero dei minori, data la prima condanna nel processo Ruby. Gli obblighi che a questo punto resterebbero all'ex Cavaliere sono quelli di ritirarsi a casa per le undici di sera e a non uscirne sino alle sei del mattino. Se e come questo possa allargare gli spazi per la cosiddetta "agibilità politica" è forse materia della relazione che oggi i difensori (Coppi e Ghedini) hanno presentato al Tribunale di sorveglianza”.